Napoli, in 15 festeggiano il Natale in un bar: interviene la polizia, multe al titolare e ai presenti (Di sabato 26 dicembre 2020) In quindici, tutti senza mascherina, si sono radunati in un bar per festeggiare il Natale tra musica e schiamazzi, violando praticamente tutti i divieti previsti dalle misure del governo per contenere i contagi da Covid durante le festività natalizie. È successo nella sera del 25 dicembre in un locale di via Cesare Rosaroll a Napoli: sono dovuti intervenire gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale per porre fine ai festeggiamenti illegali. Il titolare e gli avventori, tutti cittadini dominicani, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed il locale è stato chiuso per 5 giorni. Sempre ieri sera a Napoli, questa volta in via Carbonara, gli agenti dell’Upg hanno notato un negozio di telefonia in piena attività e alcuni avventori che, alla loro vista, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) In quindici, tutti senza mascherina, si sono radunati in un bar per festeggiare iltra musica e schiamazzi, violando praticamente tutti i divieti previsti dalle misure del governo per contenere i contagi da Covid durante le festività natalizie. È successo nella sera del 25 dicembre in un locale di via Cesare Rosaroll a: sono dovuti intervenire gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale per porre fine ai festeggiamenti illegali. Ile gli avventori, tutti cittadini dominicani, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed il locale è stato chiuso per 5 giorni. Sempre ieri sera a, questa volta in via Carbonara, gli agenti dell’Upg hanno notato un negozio di telefonia in piena attività e alcuni avventori che, alla loro vista, si ...

