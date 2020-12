Incendio nella villa della famiglia Cordero di Montezemolo: illesi i proprietari (Di sabato 26 dicembre 2020) È andata a fuoco ieri sera, 25 Dicembre 2020, la villa della famiglia Cordero di Montezemolo a Castiglione Torinese. L’Incendio è divampato intorno alle 21.30 partendo dal tetto dell’abitazione. Le fiamme erano ben visibili anche da lontano e l’allarme è stato dato dai vicini. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino a notte fonda. In queste ultime ora sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri. Al momento si è al lavoro per stabilire quanto accaduto e soprattutto per accertare l’origine dell’Incendio. Una notte da incubo per la famiglia Cordero di Montezemolo, per fortuna solo tanta paura. Una notte di Natale che nessuno dimenticherà tanto facilmente. Ecco una ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 dicembre 2020) È andata a fuoco ieri sera, 25 Dicembre 2020, ladia Castiglione Torinese. L’è divampato intorno alle 21.30 partendo dal tetto dell’abitazione. Le fiamme erano ben visibili anche da lontano e l’allarme è stato dato dai vicini. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino a notte fonda. In queste ultime ora sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri. Al momento si è al lavoro per stabilire quanto accaduto e soprattutto per accertare l’origine dell’. Una notte da incubo per ladi, per fortuna solo tanta paura. Una notte di Natale che nessuno dimenticherà tanto facilmente. Ecco una ...

albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - StaserasolounTG : RT @genovatoday: Voltri, incendio nella fabbrica Zinkal: esplode bombola di gpl - FrancoLaratta : Quando l’alba è un incendio! Potente come un vulcano quando irrompe nella notte. L’alba, che entra sempre timidam… - JI4NGZAI : anni fa ci fu un incendio nella mia vecchia casa. vivevamo in una villetta in campagna circondati dal bosco. il bos… - mtaristei : RT @RepubblicaTv: Parigi, concerto di Natale a Notre-Dame: è il primo dopo l'incendio del 2019: Per la prima volta dall'incendio che l'ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nella Voltri, grosso incendio alla Zinkal: in fiamme due tir, esploso bombolone di gpl Genova24.it Incendio nella villa della famiglia Cordero di Montezemolo: illesi i proprietari

L’incendio è divampato intorno alle 21.30 partendo dal tetto dell’abitazione. Le fiamme erano ben visibili anche da lontano e l’allarme è stato dato dai vicini. Immediato l’intervento ...

Monte Pellegrino: i progetti per la rinascita dopo il grande incendio | FOTO E VIDEO

Il 16 giungo del 2016 fu una giornata di inferno per la Sicilia. Quel giorno si scatenarono roghi ovunque e, a prendere fuoco fu anche l'intero Monte Pellegrino a Palermo. Vediamo a fine 2020 come si ...

L’incendio è divampato intorno alle 21.30 partendo dal tetto dell’abitazione. Le fiamme erano ben visibili anche da lontano e l’allarme è stato dato dai vicini. Immediato l’intervento ...Il 16 giungo del 2016 fu una giornata di inferno per la Sicilia. Quel giorno si scatenarono roghi ovunque e, a prendere fuoco fu anche l'intero Monte Pellegrino a Palermo. Vediamo a fine 2020 come si ...