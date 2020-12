Il bambino riceve la maglia di Dzeko e… scoppia a piangere di gioia (VIDEO) (Di sabato 26 dicembre 2020) Lui è David, un piccolo tifoso della Roma che per Natale ha ricevuto la maglia di Dzeko. La sua reazione è incredibile...caption id="attachment 1070897" align="alignnone" width="1024" bambino maglia Dzeko (Twitter Roma)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) Lui è David, un piccolo tifoso della Roma che per Natale ha ricevuto ladi. La sua reazione è incredibile...caption id="attachment 1070897" align="alignnone" width="1024"(Twitter Roma)/caption ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : bambino riceve Il bambino riceve la maglia di Dzeko e… scoppia a piangere di gioia (VIDEO) ItaSportPress Antonio Megalizzi, la fidanzata Luana: «Con la Fondazione Antonio rivive con noi»

Luana Moresco ha creato la Fondazione Antonio Megalizzi, in memoria del suo compagno, giornalista, ucciso durante l'attentato ai mercatini di Strasburgo nel 2018 ...

COVID VARIANTE INGLESE/ “Il terrorismo mediatico sui bambini non ha fondamento”

E avete già ricevuto istruzioni su come preparare le dosi ... Noi pediatri di famiglia non siamo ancora stati contattati per ovvi motivi: sappiamo che i bambini saranno gli ultimi ad avere il vaccino.

