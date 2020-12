Germania, la prima vaccinata è una donna di 101 anni. Il 27 dicembre il via ufficiale (Di sabato 26 dicembre 2020) In Germania è stato già effettuato il primo vaccino contro il coronavirus. La campagna vaccinale, come nel resto d’Europa, avrà il via ufficialmente il 27 dicembre in tutti i Länder. A Halberstadt, comune della Sassonia-Anhalt, si è deciso però di anticipare di un giorno per vaccinare una donna di 101 anni, Edith Kwoizalla. La donna è stata vaccinata in una casa di cura insieme al personale sanitario della struttura. La paziente, hanno tenuto a far sapere i presenti, era tranquilla e sorridente. L’operatore Tobias Krüger ha aggiunto: “Ogni giorno che aspettiamo è un giorno di troppo”. Nel centro per anziani sono stati vaccinati 20 ospiti e dieci dipendenti. I media locali riportano che si tratta di soli due terzi degli ospiti e di un quarto dei dipendenti. La campagna di vaccinazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Inè stato già effettuato il primo vaccino contro il coronavirus. La campagna vaccinale, come nel resto d’Europa, avrà il via ufficialmente il 27in tutti i Länder. A Halberstadt, comune della Sassonia-Anhalt, si è deciso però di anticipare di un giorno per vaccinare unadi 101, Edith Kwoizalla. Laè statain una casa di cura insieme al personale sanitario della struttura. La paziente, hanno tenuto a far sapere i presenti, era tranquilla e sorridente. L’operatore Tobias Krüger ha aggiunto: “Ogni giorno che aspettiamo è un giorno di troppo”. Nel centro per anziani sono stati vaccinati 20 ospiti e dieci dipendenti. I media locali riportano che si tratta di soli due terzi degli ospiti e di un quarto dei dipendenti. La campagna di vaccinazioni ...

