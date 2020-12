Fabio Aru ciclocross 27 dicembre: orario, programma, come seguire l’Adriatico Cross Tour ad Ancona (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre andrà in scena il Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Cross Tour. Sarà il capoluogo marchigiano a ospitare questa kermesse sui pratoni attorno allo Stadio del Conero. Il tracciato di circa 3000 metri è particolarmente esigente e tecnico, sicuramente metterà a dura prova tutti i partecipanti di un evento che è finito sotto i riflettori per un motivo principale: Fabio Aru sarà ai nastri di partenza! Il Cavaliere dei Quattro Mori, due volte sul podio al Giro d’Italia e quinto al Tour de France 2017, ha deciso di ritornare in gara a quasi quattro mesi dalla sua ultima apparizione (ritiro alla Grande Boucle). Il sardo, però, lascerà momentaneamente la strada e si cimenterà col cicloCross, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27andrà in scena ilLe Velò, quarta tappa del. Sarà il capoluogo marchigiano a ospitare questa kermesse sui pratoni attorno allo Stadio del Conero. Il tracciato di circa 3000 metri è particolarmente esigente e tecnico, sicuramente metterà a dura prova tutti i partecipanti di un evento che è finito sotto i riflettori per un motivo principale:Aru sarà ai nastri di partenza! Il Cavaliere dei Quattro Mori, due volte sul podio al Giro d’Italia e quinto alde France 2017, ha deciso di ritornare in gara a quasi quattro mesi dalla sua ultima apparizione (ritiro alla Grande Boucle). Il sardo, però, lascerà momentaneamente la strada e si cimenterà col, ...

