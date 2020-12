Calciomercato gennaio 2021 | quando comincia? Ecco tutte le date

Leggi su sportface

(Di sabato 26 dicembre 2020) Si chiude il 2020 e una prima fase di stagione. Si apre ile per tante squadre questo vuol dire che il momento di rinforzare le squadre nel mercato diè finalmente arrivato. La sessione di riparazione delsi aprirà il 4e si chiuderà il 1° febbraio. E’ il momento di correre ai ripari per regalare agli allenatori i rispettivi rinforzi richiesti. Un mese di fuoco che Sportface.it vi permetterà di vivere in prima persona con approfondimenti, news ed esclusive suldi. SportFace.