Arteta rinasce | l’Arsenal dà tre schiaffi a Lampard 3-1 | il Chelsea affonda

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 26 dicembre 2020) Era una partita troppo importante per il suo futuro, al punto che l’ombra di Max Allegri si faceva sempre più insistente. Invece,ha cancellato le streghe con un convincente 3-0 sul, rendendo sempre più difficile la stagione diin Premier.ha blindato il risultato già nel primo tempo grazie a un rigore di Lacazette al 34’ e a una punizione di Xhaka al 44’. Nella ripresa il tris firmato da Saka con un tiro-cross all’ 11’, una traiettoria che ha nettamente sorpreso Mendy. Nel finale il gol inutile di Abraham, in pieno recupero Jorginho si fa parare un rigore da Leno. Finisce 3-1 e non ci sono discussioni:al tappeto, una delle più brutte prestazioni della gestione. Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.