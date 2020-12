Terremoti: Filippine, scossa di magnitudo 6.4 in mare (Di venerdì 25 dicembre 2020) MANILA, 25 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata alle 7:43 ora locale (00:43 in Italia) in mare vicino la costa dell'isola filippina di Luzon. Secondo i dati dell'Istituto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) MANILA, 25 DIC - Unadi terremoto di6.4 è stata registrata alle 7:43 ora locale (00:43 in Italia) invicino la costa dell'isola filippina di Luzon. Secondo i dati dell'Istituto ...

