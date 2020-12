Sotto le coperte con la Salemi Pretelli dice ufficialmente addio alla Gregoraci? Il gesto che toglie ogni dubbio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Pierpaolosembra aver chiuso il capitolo "Elisabetta". Al Grande Fratello Vip l'ex velino di Striscia la Notizia si è avvicinato a Giulia. I dueVigilia si sono lasciati andare a parecchie effusioni. Dopo il brindisi della mezzanotte tutti gli altri concorrenti del programma di Alfonso Signorini su Canale 5 si sono ritrovati in veranda a guardare la coppia abbracciata teneramente, bardata da una coperta, su una sdraio del giardino. Quilei due hanno parlato a lungo. Ai telespettatori non è passato inosservato il rapporto che si sta creando tra la influencer e, tanto che in molti sono pronti a scommettere su l'inizio di un nuovo amore.