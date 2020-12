Propaganda Live non va in onda | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 dicembre 2020)stasera, 25 dicembre 2020, su La7 non va in? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro si è semplicemente fermato per la pausa natalizia, oggi infatti è Natale. Venerdì scorso, 18 dicembre, è andato inil Best of di questa edizione. Questa sera, 25 dicembre 2020 (Natale), su La7 andrà quindi inil film Chicago. Quando torna Ma quando torna? Per tutti i fan della squadra di Diego Bianchi quest’anno c’è una graditissima sorpresa. Per la prima volta infatti quelli dici terranno compagnia a Capodanno. Su La7 Zoro e gli altri torneranno in diretta il 31 dicembre in prima serata per dire addio a questo brutto 2020 e accogliere con ...