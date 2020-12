Massimo Cannoletta | il super campione dell’Eredità | “Chiuso per 2 mesi in albergo | ecco perché mi sono ritirato”

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 dicembre 2020), 46 anni, pugliese, è diventato una celebrità in Italia nelle ultime settimane per la sua fortunata partecipazione al quiz pre-serale di RaiUno, L’Eredità. Dopo 51 puntate consecutive, il– che ha battuto ogni record del programma tv – ha deciso di ritirarsi. Leggi anche: quanto ha vintoa L’Eredità “Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione degli inizi e poi non è semplice partecipare a un gioco così in piena pandemia.stato quasi dueda solo in, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante”, spiegain ...