Scuola, si riparte il 7 gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Scuola ripartirà in presenza il 7 gennaio. Lo ha ufficializzato ieri il premier Giuseppe Conte, dopo aver "raccomandato un'apertura differenziata città per città, paese per paese". L'intesa, raggiunta ieri nella conferenza tra Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane prevede che solo il 50% degli studenti rientri in classe, salvo un aumento dei contagi, dopo le festività natalizie. Il piano prevede inoltre un pacchetto di linee guida per ripartire in sicurezza: il rafforzamento dei mezzi pubblici, scaglionamento degli orari e una corsia preferenziali per il tracciamento dei contagi tra gli studenti. Roma, il piano del prefetto Dopo il grande entusiasmo di ieri, la palla passa ai tavoli provinciali convocati dai prefetti. A Roma il piano prevede un ingresso scaglionato in due diverse fasce orarie: alle 8 è previsto l'ingresso a ...

