PSG | Tuchel | “Convinto che a fine stagione vinceremo nuovamente la Ligue 1”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 2020 del Paris Saint-Germain si è concluso con un netto 4-0 allo Strasburgo. Prestazione dominante e tre punti importanti per la corsa all’ennesimo titolo di Francia. E nell’intervista post partita il tecnico Thomassi augura di ripetersi anche nel prossimo anno per confermare il dominio in campo nazionale. “Cosa mi auguro per il 2021? Sicuramente che tutti i calciatori tornino in forma e non si infortunino. Sonoche allasaremo noi i campioni – ha detto l’allenatore del PSG -. Ci aspettiamo sempre tanto da noi. Non è sempre facile giocare ad alti livelli con i tanti impegni del calendario“. E ancora: “Nonostante le grandi fatiche di questo avvio abbiamo finito il girone in Champions al primo posto quindi il bilancio è positivo. Siamo molto stanchi mentalmente ma nelle ultime due partite ci abbiamo messo il ...