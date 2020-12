Natale in lockdown: tra spostamenti e cenone. Ecco cosa si può fare durante le feste (Di giovedì 24 dicembre 2020) Niente shopping, niente caffè al bar né pranzo al ristorante, spostamenti ridotti al minimo. Da oggi l'Italia si chiude e diventa tutta zona rossa. Pochissime le deroghe ammesse al divieto generale di ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Niente shopping, niente caffè al bar né pranzo al ristorante,ridotti al minimo. Da oggi l'Italia si chiude e diventa tutta zona rossa. Pochissime le deroghe ammesse al divieto generale di ...

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - NicolaPorro : Il ?????????????? ?????????????????????? ci aveva promesso un #Natale sereno, direi piuttosto che l’ha abolito. Ecco tutte le giravo… - riotta : Confusione al governo. Punto. #lockdown #COVID19 Come seminare ansia alla vigilia di Natale, anzichè dettare poch… - niclanrg : RT @BarillariDav: Iniziamo ad imparare a NON CREDERE. Mai più lockdown, dicevano. Se fate i bravi questa estate, ci abbracceremo a Natale,… - Alibaba656 : @Marillacocchia Certo alla vigilia di Natale, in pieno lockdown....Se ci fossero aggiornamenti facci sapere. -