Natale, due ospiti over 14 e niente brindisi: ecco le regole per cenone e pranzo (Di giovedì 24 dicembre 2020) La norma di base da osservare per i prossimi giorni è una sola: stare il più possibile a casa. E' fondamentale far scendere il numero dei nuovi contagi giornalieri in Italia che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 24 dicembre 2020) La norma di base da osservare per i prossimi giorni è una sola: stare il più possibile a casa. E' fondamentale far scendere il numero dei nuovi contagi giornalieri in Italia che...

Ultime Notizie dalla rete : Natale due Spostamenti a Natale, cosa si può fare e cosa no - Norme e Istituzioni Agenzia ANSA “Domani? Mangerò sulla poltrona e andrò a letto prima possibile”: la storia di Luigi, 78 anni, e un triste Natale in completa solitudine

E’ un Natale strano questo, un Natale che non abbiamo mai vissuto, un Natale che non possiamo vivere come vogliamo. Se da una parte possiamo ritenerci fortunati e “chissene frega dei cenoni e dei pare ...

Una Poltrona per Due Stasera in TV? Ci sta, ci sta anche quest'anno

Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis e la loro Poltrona per Due, ci terranno compagnia per l'ennesima volta anche questa Vigilia di Natale 2020, con l'immancabile commedia natalizia di John ...

