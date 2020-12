Mario Sconcerti: “Milan una squadra di amici, l’Inter a questi livelli non ha avversari” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Il Milan rovescia il senso della partita con la Lazio e vince la corsa più difficile dell’anno. E’ una vittoria limite, di quelle che cambiano i viaggi, perché per ottenerle serve qualcosa di veramente grande, di insensato, di esclusivo“. È questo il commento del noto giornalista Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nel day-after la vittoria del Milan sulla Lazio che conferma il primato in classifica dei rossoneri. “C’è un’intensità nel Milan che nessun altro ha, qualcosa di antico, di poco descrivibile che copre i limiti di giornata – scrive Sconcerti -. Parlo di una fusione tra uomini che nel calcio di oggi, senza una linea comune nello spogliatoio, senza un interesse che non sia social, è una straordinaria differenza reale. Una squadra di ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Ilrovescia il senso della partita con la Lazio e vince la corsa più difficile dell’anno. E’ una vittoria limite, di quelle che cambiano i viaggi, perché per ottenerle serve qualcosa di veramente grande, di insensato, di esclusivo“. È questo il commento del noto giornalistasul Corriere della Sera nel day-after la vittoria delsulla Lazio che conferma il primato in classifica dei rossoneri. “C’è un’intensità nelche nessun altro ha, qualcosa di antico, di poco descrivibile che copre i limiti di giornata – scrive-. Parlo di una fusione tra uomini che nel calcio di oggi, senza una linea comune nello spogliatoio, senza un interesse che non sia social, è una straordinaria differenza reale. Unadi ...

