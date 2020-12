Confesercenti | donate 1 500 lasagne solidali | “Al fianco dei poveri anche adesso”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiGrande successo questa mattina per la «Lasagna Solidale», l’iniziativa organizzata daCampania, con il presidente Vincenzo Schiavo in testa, in collaborazione con la Fiepet (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), e con l’aiuto della Comunità di Sant’Egidio della Campania e di “RetexNapoli” di Lorenzo Crea. Sono state consegnate 1500aiper donare loro una Vigilia di Natale serena e piena di sorrisi, nel segno della solidarietà. «Nonostante il momento di grande difficoltà – ha detto Vincenzo Schiavo, presidente diCampania –,e Fiepet hanno voluto dimostrare di essere sempre e comunque aldi chi ne ha bisogno. Da due mesi, dopo il precedente lockdown, i nostri ristoranti sono chiusi ...