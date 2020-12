Bridgerton | l’intervista al cast | tra nobildonne in età da marito | duchi contesi e una regina afro

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) È stato un anno particolarmente intenso quindi a Natale meritiamo un regalo che ci faccia stare bene. Per fortuna, Shonda Rhimes ha pensato a noi e siamo salvi. Amanti dei drammi in costume, delle storie intricate e degli amori possibili (quelli senza speranza lasciamoceli alle spalle assieme al 2020…), dobbiamo alla mente dietro Grey’s Anatomy la realizzazione di Bridgerton, nuova serie Netflix che occuperà queste vacanze e ci riporterà alla memoria Gossip Girl, ma con circa duecento anni in anticipo. Una voce fuori campo, arguta e impicciona, ricorda che nessuno ha davvero dei segreti a corte e che la nobiltà si annoia, ha bisogno di spettacoli e ripicche amorose, e balli, moltissimi balli. La famiglia Bridgerton è il centro della storia durante il Regency Period britannico e, in particolare, Anthony (Jonathan Bailey), il primogenito e capofamiglia, Daphne (Phoebe Dyvenor), la figlia da maritare, e Simon, Duca di Hastings (Regé Jean-Page), lo scapolo più ambito e il più benestante, eccezione fatta per l’apparizione di un principe prussiano ben presto dimenticato.