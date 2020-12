(Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel 2021 la tua capacità di compiere imprese pionieristiche e raggiungere traguardi degni di nota sarà al massimo livello. Potresti diventare il più bravo di sempre a tenere una scala in equilibrio sul mento, a digitare con il naso o a percorrere... Leggi

Ecco l'oroscopo di Branko segno per segno per questa fine 2020 e inizio del 2021. ARIETE Buon Natale! L’augurio più bello è di Marte, nel segno fino alla ...Come sarà quest'anno la Vigilia di Natlae? Le previsioni del nostro oroscopo regaleranno ai dodici segni dello zodiaco preziose indicazioni.