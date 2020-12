ABI, Fondo di Garanzia a quota 125 miliardi (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che ieri, 23 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno ormai raggiunto quota 125 miliardi di Euro, per 1,56 milioni di domande: di queste, 1,04 milioni sono le domande fino a 30 mila Euro, per 20,3 miliardi di Euro, e 196 mila sono le domande per garanzie su moratorie, per circa 4 (3,96) miliardi di Euro Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che ieri, 23 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche aldihanno ormai raggiunto125di Euro, per 1,56 milioni di domande: di queste, 1,04 milioni sono le domande fino a 30 mila Euro, per 20,3di Euro, e 196 mila sono le domande per garanzie su moratorie, per circa 4 (3,96)di Euro

