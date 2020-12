Tumore ovarico, ecco la “biopsia liquida” per pedinarlo e capirne l’evoluzione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La ricerca non ferma la sua battaglia contro il cancro. E nonostante la pandemia piccoli e a volte grandi passi messi a segno. Come quello di “pedinare” letteralmente un Tumore come quello ovarico, per seguirne l’evoluzione, ottenendo in ogni momento informazioni molecolari dettagliate. Il tutto non con mezzi invasivi, ma con un semplice prelievo del sangue. È l’impresa messa a segno da un team di scienziati italiani e si chiama “biopsia liquida”. Un risultato ottenuto grazie al sequenziamento del Dna presente nel sangue per intercettare le tracce della presenza tumorale, identificare prima le recidive, e verificare la risposta alle terapie. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista scientifica americana Clinical Cancer Research, è stato condotto da ricercatori del Dipartimento di oncologia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La ricerca non ferma la sua battaglia contro il cancro. E nonostante la pandemia piccoli e a volte grandi passi messi a segno. Come quello di “pedinare” letteralmente uncome quello, per seguirne, ottenendo in ogni momento informazioni molecolari dettagliate. Il tutto non con mezzi invasivi, ma con un semplice prelievo del sangue. È l’impresa messa a segno da un team di scienziati italiani e si chiama “”. Un risultato ottenuto grazie al sequenziamento del Dna presente nel sangue per intercettare le tracce della presenza tumorale, identificare prima le recidive, e verificare la risposta alle terapie. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista scientifica americana Clinical Cancer Research, è stato condotto da ricercatori del Dipartimento di oncologia ...

