sportli26181512 : Trippier, clamorosa squalifica per scommesse: sospeso 10 settimane!: La notizia arriva dall'Inghilterra: provvedime… -

Ultime Notizie dalla rete : Trippier clamorosa

Corriere dello Sport.it

Clamoroso caso di calcioscommesse in Premier League. Kieran Tripper, terzino destro inglese ex Tottenham e oggi all'Atletico Madrid, è stato squalificato per 10 settimane e multato per 78.000 euro ...STAMPA GIO 16 MAGGAZZETTA - Rui e Hysaj in partenza, il Napoli non molla Trippier. Novità su Theo Hernandez R ... Oggi "muore" la vecchia Juventus di Allegri? Possibile un clamoroso scenario R. STAMPA ...