The Witcher 2: Netflix svela una pagina della sceneggiatura (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Netflix ha svelato una pagina della sceneggiatura ufficiale di the Witcher 2 alimentando l'hype nei fan che sognano il ritorno di Geralt dI Rivia. Netflix ha mostrato lo sneak-peek di una pagina della sceneggiatura ufficiale di The Witcher 2, serie originale con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia nonché tentativo del colosso streaming di dar vita ad un competitor per la hit HBO Il Trono di Spade. La sequenza in questione descritta nella pagina della sceneggiatura mostrata in sneak-peek è ambientata in una foresta in piena notte e si focalizza sull'attacco di un terrificante mostro nei confronti della famiglia di un ...

