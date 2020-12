Spostamenti in zona rossa: i chiarimenti del Viminale per non prendere multe (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Spostamenti Natale in zona rossa: come non prendere multe Spostamenti NATALE – Da domani, giovedì 24 dicembre, in tutta Italia scatta il Decreto Natale e quindi la zona rossa. Gli Spostamenti saranno limitati sia nei giorni rossi sia in quelli arancioni e saranno permesse solo alcune eccezioni a condizioni ben precise. Ma come ci si potrà muovere a partire dal 24 dicembre fino al 6 gennaio senza rischiare multe? Ecco le risposte ufficiali. Il ministero dell’Interno ha inviato ai prefetti una circolare contenente chiarimenti rispetto alle ultime norme anti-Coronavirus. Il documento chiarisce che i controlli in questo periodo saranno intensificati lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020)Natale in: come nonNATALE – Da domani, giovedì 24 dicembre, in tutta Italia scatta il Decreto Natale e quindi la. Glisaranno limitati sia nei giorni rossi sia in quelli arancioni e saranno permesse solo alcune eccezioni a condizioni ben precise. Ma come ci si potrà muovere a partire dal 24 dicembre fino al 6 gennaio senza rischiare? Ecco le risposte ufficiali. Il ministero dell’Interno ha inviato ai prefetti una circolare contenenterispetto alle ultime norme anti-Coronavirus. Il documento chiarisce che i controlli in questo periodo saranno intensificati lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per ...

