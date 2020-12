Salvini protesta, ma nuovamente a tempo scaduto. Matteo agita la piazza per lo stop ai voli dalla Gran Bretagna. Ma la Farnesina ha già provveduto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Matteo Salvini non è nuovo a boutade come quando voleva buttarsi col paracadute su Arezzo e tutto finì all’italiana, anzi alla padana, e cioè a tarallucci e vino con il leader leghista che capita la pericolosa rodomontata si defilò alla chetichella. Ora ci risiamo. Salvini aveva infatti ieri tuonato: “Centinaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e nel Regno Unito, dopo aver fatto costosi tamponi, sono stati bloccati e abbandonati mentre erano già in aeroporto, con carta d’imbarco in mano e in attesa del volo”. SEMPRE IN TRINCEA. Salvini voleva fare un sit-in di protesta contro il governo reo di aver la lasciato i nostri connazionali negli aeroporti inglesi in balia della variante britannica del virus, ma è stato smentito dallo stesso ministro degli Esteri Luigi Di Maio: l’Italia sta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020)non è nuovo a boutade come quando voleva buttarsi col paracadute su Arezzo e tutto finì all’italiana, anzi alla padana, e cioè a tarallucci e vino con il leader leghista che capita la pericolosa rodomontata si defilò alla chetichella. Ora ci risiamo.aveva infatti ieri tuonato: “Centinaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e nel Regno Unito, dopo aver fatto costosi tamponi, sono stati bloccati e abbandonati mentre erano già in aeroporto, con carta d’imbarco in mano e in attesa del volo”. SEMPRE IN TRINCEA.voleva fare un sit-in dicontro il governo reo di aver la lasciato i nostri connazionali negli aeroporti inglesi in balia della variante britannica del virus, ma è stato smentito dallo stesso ministro degli Esteri Luigi Di Maio: l’Italia sta ...

