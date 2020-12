Le pagelle dell’Udinese – Da Lasagna errori che pesano | Musso poteva fare meglio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUdine – Il Benevento sbanca la Dacia Arena e scavalca l’Udinese in classifica. Ledei bianconeri dopo l’ultima sfida del 2020.5: Letizia fa un grande gol ma l’angolo è strettissimo, da lì di norma il portiere riesce aqualcosa. Becao 5: Si fa notare davanti con un’acrobazia, ma dietro barcolla. Lapadula e Caprari lo sfiancano. Bonifazi 5: Ex di turno, non si distingue in positivo. E’ il primo ad essere sacrificato da Gotti nella girandola dei cambi. (65? Walace 5,5: entra per migliorare il centrocampo ma l’Udinese no sale di livello). Samir 5: Bucato troppo facilmente sul gol di Letizia dalla giocata in tandem con Caprari. Stryger Larsen 5,5: Gara incolore, Barba contiene bene le sue rare iniziative. In difesa rivedibile, ma Caprari è in brutto cliente. De Paul 6: E’ l’unico che ...