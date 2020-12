Il giallo della morte di Stefano Ansaldi: l’ultima ipotesi è il suicidio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continuano a essere visionate tutte le immagini, frame dopo frame, che mostrano quello che è successo nelle vie vicine a dove il cadavere del dotto Stefano Ansaldi è stato ritrovato. Poche ore dopo la morte del dottore, si era pensato si potesse trattare di un agguato, di un omicidio ( esclusa invece la rapina, visto che aveva ancora al braccio il suo Rolex e anche dei contanti). Ma chi indaga sembra non aver trovato nessuna traccia: non c’è un assassino in questa vicenda? E’ questa l’ultima pista che segue chi indaga sul giallo del dottore campano arrivato a Milano all’improvviso e morto poche ore dopo. E se il dottor Ansaldi si fosse tolto la vita? Il giallo sulla morte del dottor Ansaldi: spunta l’ipotesi del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continuano a essere visionate tutte le immagini, frame dopo frame, che mostrano quello che è successo nelle vie vicine a dove il cadavere del dottoè stato ritrovato. Poche ore dopo ladel dottore, si era pensato si potesse trattare di un agguato, di un omicidio ( esclusa invece la rapina, visto che aveva ancora al braccio il suo Rolex e anche dei contanti). Ma chi indaga sembra non aver trovato nessuna traccia: non c’è un assassino in questa vicenda? E’ questapista che segue chi indaga suldel dottore campano arrivato a Milano all’improvviso e morto poche ore dopo. E se il dottorsi fosse tolto la vita? Ilsulladel dottor: spunta l’del ...

eureka_max : @realvarriale @juventusfc @acffiorentina @Pirlo_official Esimio direttore e non dobbiamo tacere sulle malefatte del… - cicoria_e : se l'arbitraggio di #JuveFiorentina l'avessero subito i prescritti o i napulegni per una decina di anni avrebbero p… - Minutza2 : RT @lvoir: Da quando c'è il governo giallo- rosso, #Damilano ha smesso di dire quanto è bello e quanto è bravo il PD, adesso fa il corista… - generacomplotti : #fakeNews Un biologo molecolare ha detto che il #SARSCoV2 non è un complotto del governo giallo-verde per imporre l… - demian_yexil : RT @lvoir: Da quando c'è il governo giallo- rosso, #Damilano ha smesso di dire quanto è bello e quanto è bravo il PD, adesso fa il corista… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo della Giallo di via Macchi: spunta l’ipotesi suicidio IL GIORNO Il giallo della morte di Stefano Ansaldi: l’ultima ipotesi è il suicidio

Sembrava un efferato delitto e invece la pista più plausibile porta verso un'altra direzione: il medico Ansaldi potrebbe essersi tolto la vita ...

Reddito di cittadinanza a 20 mafiosi: Gdf sequestra 330mila euro

La Guardia di Finanza ha sequestrato 330mila euro percepiti illegittimamente col Reddito di cittadinanza, ad oltre venti boss condannati per mafia e ai loro ...

Sembrava un efferato delitto e invece la pista più plausibile porta verso un'altra direzione: il medico Ansaldi potrebbe essersi tolto la vita ...La Guardia di Finanza ha sequestrato 330mila euro percepiti illegittimamente col Reddito di cittadinanza, ad oltre venti boss condannati per mafia e ai loro ...