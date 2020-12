GFVip, Andrea Damante e Francesco Monte entreranno nella casa? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa edizione del Grande Fratello Vip sarà una delle più lunghe della storia. Il programma, infatti, si concluderà a febbraio ed è per questo che stanno entrando nella casa diversi inquilini in più, gli ultimi Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi (squalificato dopo pochi giorni per delle frasi contro Maria Teresa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa edizione del Grande Fratello Vip sarà una delle più lunghe della storia. Il programma, infatti, si concluderà a febbraio ed è per questo che stanno entrandodiversi inquilini in più, gli ultimi Samantha De Grenet,Zenga, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi (squalificato dopo pochi giorni per delle frasi contro Maria Teresa L'articolo

(Lanostratv) L’ipotesi di un flirt tra i due era già esplosa nel corso della diretta del Gf Vip del 21 dicembre. Adua aveva confermato l’episodio, specificando che in quel periodo la sua storia con il ...

I Vip hanno il compito di realizzare il calendario del 2021: Rosalinda, Mario e Andrea posano per Ottobre, il mese dedicato ad Halloween. Grande Fratello VIP 2020: guarda i video dei protagonisti del ...

