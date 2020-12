Decreto Natale, a partire da domani in vigore la zona rossa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da domani, giovedì 24 dicembre, tutta l’Italia entrerà in zona rossa per effetto del cosiddetto “Decreto Natale”. La zona rossa prevederà ulteriori misure restrittive in merito alla mobilità: di fatto saranno vietati gli spostamenti se non in due persone, per una sola volta al giorno, e solo se ci si reca da parenti o amici. Sul punto però, per ciò che riguarda la Campania, è da capire quale sarà l’orientamento di Vincenzo De Luca che – in occasione della sua ultima conferenza in streaming- aveva annunciato che nella nostra Regione “non ci sarebbero state deroghe alle misure restrittive“. Com’è noto, la zona rossa resterà in vigore fino al 27 dicembre, poi si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAda, giovedì 24 dicembre, tutta l’Italia entrerà inper effetto del cosiddetto “”. Laprevederà ulteriori misure restrittive in merito alla mobilità: di fatto saranno vietati gli spostamenti se non in due persone, per una sola volta al giorno, e solo se ci si reca da parenti o amici. Sul punto però, per ciò che riguarda la Campania, è da capire quale sarà l’orientamento di Vincenzo De Luca che – in occasione della sua ultima conferenza in streaming- aveva annunciato che nella nostra Regione “non ci sarebbero state deroghe alle misure restrittive“. Com’è noto, laresterà infino al 27 dicembre, poi si ...

La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno prima della zona rossa: dallo shopping ai ristoranti fino agli spostamenti, cosa si p… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - rietin_vetrina : Covid, Decreto Natale: l’autocertificazione per gli spostamenti – SCARICA - umbriaOn : #Covid, slitta l'#avvio dei #saldi #invernali in #Umbria: si inizia il 9 gennaio -