Caterina Balivo e i suoi doni di Natale | roba pazzesca

Leggi su kronic

(Di mercoledì 23 dicembre 2020), ha conquistato con la sua dolcezza, simpatia e naturalezza moltissimi fan su Instagram. Ecco il regalo che i fan non si aspettavano(Instagram)è una conduttrice molto amata dal pubblico italiano, che impazzisce per il suo stile semplice ma al contempo sempre elegante. La conduttrice napoletana ha fatto una gavetta incredibile nel mondo della televisione, per questo i sacrifici del passato oggi hanno ripagato la donna, che è fiera di tutto ciò che ha fatto nella sua vita. L’enorme successo dei programmi televisivi Vieni da Me e Detto Fatto l’ha resa adorabile anche per un pubblico che prima era molto lontano a lei. Infatti quando prima dell’estate è stato annunciato il definitivo abbandono di...