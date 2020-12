Can Yaman diventa Sandokan e anche testimonial di una di pasta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Collaborazione dell’attore turco con il regista Ferzan Özpetek, che girerà uno spot della pasta De Cecco, marchio finora pubblicizzato da Claudia Gerini che probabilmente sarà sua partner. Ma le sorprese non finiscono qui. Can Yaman, infatti, interpreterà la Tigre di Mompracen: nel prossimo autunno iniziano le riprese della nuova serie-tv, in 8 episodi, che segue gli avventurosi romanzi di Emilio Salgari, prodotta da Lux Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Collaborazione dell’attore turco con il regista Ferzan Özpetek, che girerà uno spot dellaDe Cecco, marchio finora pubblicizzato da Claudia Gerini che probabilmente sarà sua partner. Ma le sorprese non finiscono qui. Can, infatti, interpreterà la Tigre di Mompracen: nel prossimo autunno iniziano le riprese della nuova serie-tv, in 8 episodi, che segue gli avventurosi romanzi di Emilio Salgari, prodotta da Lux Articolo completo: dal blog SoloDonna

