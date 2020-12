Buona la quarta? Israele | in perenne instabilità | torna al voto

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alla mezzanotte del 23 Dicembre, la Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) è stata sciolta, portandoalle quarte elezioni politiche consecutive, nel giro di due anni. Questa continuaderiva in parte dal sistema istituzionale, che adotta una legge elettorale proporzionale pura, con una soglia di sbarramento al 3,25%, e al contempo richiede che il Governo abbia l’appoggio della Knesset e in parte dal sistema politico, estremamente frammentato (in questa legislatura, pur essendoci solo 120 deputati, si erano formati ben 13 diversi gruppi parlamentari) insieme ad una certa propensione a fondare e sciogliere nuovi partiti con una grande rapidità, costringendo ogni governo della storia recente a costruire una coalizione per entrare in carica, spesso molto litigiosa e in continuo mutamento. In questa continua incertezza, la ...