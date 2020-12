Tragedia a Napoli | Melissa muore a 7 anni | il sindaco proclama lutto cittadino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non ce l’ha fatta la piccoladeceduta all’ospedale Santobono Pausilipon di. La bimba di 7, si era ammalata la scorsa estate ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. A seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni è stato necessario un ricovero nel nosocomio partenopeo ed un intervento d’urgenza, ma il suo cuoricino, ieri, ha cessato di battere. Le cause del decesso non sono ancora note, ma la notizia è stata diffusa daldi Candida (Av), Fausto Picone che ha anche indetto ilper la giornata dei funerali della bambina morta prematuramente. “Un altra immane, ha colpito la Comunità di Candida. La piccola, una bellissima ...