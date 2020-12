Tommaso Zorzi e Alberto Urso, antipatia reciproca: Signorini voleva lo scontro, ma qualcuno lo ha bloccato (Di martedì 22 dicembre 2020) Tommaso Zorzi e Alberto Urso non vanno d’accordo dato che l’influencer su Instagram lo aveva malamente perculato tempo fa: “Alberto Urso? Due coglio*i così non me li facevo da tempo“. Il pensiero di Tommaso Zorzi su Alberto Urso#GFVIP pic.twitter.com/C3VTLvbNOU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020 Un’antipatia che continuerebbe tutt’ora e che sarebbe addirittura reciproca. La faccia di Tommaso quando ha scoperto che Alberto Urso era ospite #GFVIP pic.twitter.com/uFPuMCSrwQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020 Tommaso Zorzi e Alberto ... Leggi su biccy (Di martedì 22 dicembre 2020)non vanno d’accordo dato che l’influencer su Instagram lo aveva malamente perculato tempo fa: “? Due coglio*i così non me li facevo da tempo“. Il pensiero disu#GFVIP pic.twitter.com/C3VTLvbNOU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020 Un’che continuerebbe tutt’ora e che sarebbe addirittura. La faccia diquando ha scoperto cheera ospite #GFVIP pic.twitter.com/uFPuMCSrwQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020...

GrandeFratello : L’uomo ideale di Tommaso ha ovviamente un volto... ?? #GFVIP - e_lll_ee : TOMMASO ZORZI TI VENERO OGNI GIORNO DI PIÙ #GFVIP - _CamillaGreco : RT @__occhiprofondi: Comunque Gaia palesemente sottona per Francesco, come un Tommaso qualsiasi. Niente, Franci colpisce tutta la famiglia… - n2ptun0 : TOMMASO ZORZI OVVERO COLUI CHE VIENE SALVATO DAGLI ITALIANI E CHE NON HA BISOGNO DEI VOTI ESTERI #GFVIP… - twosweetghosts : RT @__occhiprofondi: Comunque Gaia palesemente sottona per Francesco, come un Tommaso qualsiasi. Niente, Franci colpisce tutta la famiglia… -