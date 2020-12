Stardew Valley si aggiorna alla versione 1.5 con una nuova fattoria e molto altro (Di martedì 22 dicembre 2020) Stardew Valley dopo un po' di tempo ha ricevuto un nuovo aggiornamento per adesso disponibile su PC che aggiunge diversi contenuti. Quello più importante è sicuramente l'arrivo di una nuova fattoria sulla spiaggia. "Se sei un giocatore esperto che pensa di avviare una nuova fattoria quando uscirà 1.5, vorrei evidenziare un paio di nuove funzionalità", ha detto il creatore Eric Barone. "Ci sarà un nuovo tipo di fattoria, sulla spiaggia, e un nuovo menu Opzioni di gioco avanzate, dal quale potrai modificare alcuni aspetti del gioco". Oltre a questo c'è un sistema che garantisce un tipo di ortaggio che nell'anno 1 non sarebbe presente all'interno del gioco ed è per facilitare le cose ai nuovi giocatori. Per quanto riguarda la fattoria ci ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020)dopo un po' di tempo ha ricevuto un nuovomento per adesso disponibile su PC che aggiunge diversi contenuti. Quello più importante è sicuramente l'arrivo di unasulla spiaggia. "Se sei un giocatore esperto che pensa di avviare unaquando uscirà 1.5, vorrei evidenziare un paio di nuove funzionalità", ha detto il creatore Eric Barone. "Ci sarà un nuovo tipo di, sulla spiaggia, e un nuovo menu Opzioni di gioco avanzate, dal quale potrai modificare alcuni aspetti del gioco". Oltre a questo c'è un sistema che garantisce un tipo di ortaggio che nell'anno 1 non sarebbe presente all'interno del gioco ed è per facilitare le cose ai nuovi giocatori. Per quanto riguarda laci ...

