Spezia-Genoa | Ballardini IV | “C’è tanta emozione e responsabilità Classifica? La guardiamo con dispiacere”

Leggi su mediagol

(Di martedì 22 dicembre 2020) Davidetorna a Genova per la quarta volta nel corso della sua carriera da allenatore., adesso è ufficiale:è il nuovo allenatore. I dettagliIl tecnico ravennate ha preso il posto di Rolando Maran che è stato sollevato dall'incarico dopo l'ennesima sconfitta della stagione subita in casa del Benevento. I rossoblu stanno vivendo un campionato davvero complicato con soli 7 punti conquistati dopo 13 giornate in virtù di 8 sconfitte, 4 pareggi e appena una vittoria. Il lavoro dell'ex allenatore anche del Palermo non sarà semplice, ma si sa cheè un uomo abituato a queste situazioni intricate. Il neo tecnico dei liguri, si è presentato ancora una volta in conferenza stampa, durante la quale si è proiettato alla sfida di mercoledì in casa dello. Le sue parole ...