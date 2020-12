Sgarbi presenta la ‘squadra’ e attacca la Raggi | “Faceva la cameriera”

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Vittorio Sgarbi questo pomeriggio ha presentato i 15 candidati alla presidenza dei Municipi di Roma per la lista Rinascimento in vista delle prossime elezioni comunali di primavera. La presentazione degli uomini del primo candidato sindaco per la Capitale per l’area di centrodestra è avvenuta all’interno di un ristorante del centro, tra frasi ad effetto e insulti vari in pieno stile Sgarbi. Il critico d’arte, rigorosamente senza mascherina come del resto diversi altri presenti, ne ha avute per tutti, da Conte ai forzisti della Valle d’Aosta che hanno impedito la vittoria di Rinascimento al secondo turno delle recenti elezioni.