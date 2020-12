Rich Swann: l’ascesa del cigno nero (Di martedì 22 dicembre 2020) Swann ha trovato la sua dimensione ideale ad Impact – Fonte : Impact Wrestling Rich Swann ha iniziato la sua carriera in CZW e Dragon Gate USA/Evolve, per poi approdare in WWE. Rilasciato nel 2018 a seguito di problemi legali, torna nelle indy e vince in IMPACT il titolo di campione mondiale. Attualmente si parla di una faida tra lui e l’attuale campione AEW Kenny Omega. Gli inizi: CZW, DG-USA e EVOLVE Rich Swann dopo aver iniziato ad allenarsi come pro wrestler all’età di 14 anni, debutta all’età di 17 anni (prima come Rich Money poi come El Negro Mysterio) lottando nei piccoli territori della Pennsylvania. Un anno dopo approda alla CZW, perdendo il suo match di debutto contro Sabian. Qui alterna la carriera in singolo con quella in tag team, prima negli Irish Driveby (con Ryan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020)ha trovato la sua dimensione ideale ad Impact – Fonte : Impact Wrestlingha iniziato la sua carriera in CZW e Dragon Gate USA/Evolve, per poi approdare in WWE. Rilasciato nel 2018 a seguito di problemi legali, torna nelle indy e vince in IMPACT il titolo di campione mondiale. Attualmente si parla di una faida tra lui e l’attuale campione AEW Kenny Omega. Gli inizi: CZW, DG-USA e EVOLVEdopo aver iniziato ad allenarsi come pro wrestler all’età di 14 anni, debutta all’età di 17 anni (prima comeMoney poi come El Negro Mysterio) lottando nei piccoli territori della Pennsylvania. Un anno dopo approda alla CZW, perdendo il suo match di debutto contro Sabian. Qui alterna la carriera in singolo con quella in tag team, prima negli Irish Driveby (con Ryan ...

HandwerkReviews : CIMA/Super Shisa vs. Masato Yoshino/Rich Swann, DG Champion Gate in Osaka 2013 Day One (3/2/2013) -

Ultime Notizie dalla rete : Rich Swann Rich Swann: l'ascesa del cigno nero Metropolitan Magazine Rich Swann: l’ascesa del cigno nero

Rich Swann durante la sua carriera ha lottato nelle migliori promotion americane, ma trova il suo culime in WWE e IMPACT ...

AEW: Il Bullet Club si riunirà questa notte a Dynamite?

Home; Global News; wrestling; Come abbiamo appreso negli scorsi giorni, Anderson e Doc Gallows si sono ritrovati con Kenny Omega in quel di Impact e la loro nuova alleanza potrebb ...

Rich Swann durante la sua carriera ha lottato nelle migliori promotion americane, ma trova il suo culime in WWE e IMPACT ...Home; Global News; wrestling; Come abbiamo appreso negli scorsi giorni, Anderson e Doc Gallows si sono ritrovati con Kenny Omega in quel di Impact e la loro nuova alleanza potrebb ...