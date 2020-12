Il concerto di Francesco Gabbani a Ferrara con Griminelli in streaming il 23 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Il concerto di Francesco Gabbani a Ferrara verrà trasmesso in streaming mercoledì 23 dicembre, dalle ore 22.00. Gabbani si esibirà con il flautista Andrea Griminelli al Teatro Comunale di Ferrara per un emozionante concerto natalizio, un regalo per tutti i suoi fan in un momento di festa particolarmente difficile a causa delle restrizioni del Covid-19. In un Natale fatto di limitazioni e di coprifuoco per l’emergenza sanitaria la Città di Ferrara, insieme a Francesco Gabbani ed Andrea Griminelli, vuole dare un segnale di speranza attraverso la musica, quella dei due artisti che si esibiranno insieme in streaming per i fan e per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Ildiverrà trasmesso inmercoledì 23, dalle ore 22.00.si esibirà con il flautista Andreaal Teatro Comunale diper un emozionantenatalizio, un regalo per tutti i suoi fan in un momento di festa particolarmente difficile a causa delle restrizioni del Covid-19. In un Natale fatto di limitazioni e di coprifuoco per l’emergenza sanitaria la Città di, insieme aed Andrea, vuole dare un segnale di speranza attraverso la musica, quella dei due artisti che si esibiranno insieme inper i fan e per ...

