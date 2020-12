Formula 1 - Nuova struttura Haas a Maranello (Di martedì 22 dicembre 2020) Il rapporto di collaborazione tra la Scuderia Ferrari e la Haas è destinato a intensificarsi: a breve, a Maranello, sarà allestita una struttura dedicata interamente al team americano nella quale andranno a lavorare una trentina di persone - tra ingegneri e meccanici - in uscita dalla Rossa per via del limite di spesa previsto in F.1 a partire dal prossimo anno. struttura indipendente. Che qualcosa si stava muovendo, lo si era intuito all'annuncio del passaggio di Simone Resta alla Haas, qualche settimana fa. Oggi, è lo stesso team principal del Cavallino - Mattia Binotto - a parlare di questa operazione, affermando: "Credo sia una grande opportunità per la Haas, perché offre loro dei vantaggi, sia organizzativi che tecnici". A dirla tutta, i benefici che vanno a profilarsi saranno ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 dicembre 2020) Il rapporto di collaborazione tra la Scuderia Ferrari e laè destinato a intensificarsi: a breve, a, sarà allestita unadedicata interamente al team americano nella quale andranno a lavorare una trentina di persone - tra ingegneri e meccanici - in uscita dalla Rossa per via del limite di spesa previsto in F.1 a partire dal prossimo anno.indipendente. Che qualcosa si stava muovendo, lo si era intuito all'annuncio del passaggio di Simone Resta alla, qualche settimana fa. Oggi, è lo stesso team principal del Cavallino - Mattia Binotto - a parlare di questa operazione, affermando: "Credo sia una grande opportunità per la, perché offre loro dei vantaggi, sia organizzativi che tecnici". A dirla tutta, i benefici che vanno a profilarsi saranno ...

