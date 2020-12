Delmastro | «Pd e M5S si comportano come una tribù | si incontrano e si spartiscono il piatto» video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 dicembre 2020) Potrebbero essere usati “per curare le ferite della Nazione”. Invece andranno alla cooperazione internazionale. Sono i 5 miliardi e 300 milioni che il governo ha stanziato in manovra per l’estero, mentre internamente dossier crucialifamiglie, piccole e medie imprese, strumenti di contenimento della pandemia riceveranno, quando va bene, meno di un decimo di quella cifra. Eppure, le proposte per destinarli alla “solidarietà nazionale” esistono: sono gli emendamenti di FdI, che però tutto fa pensare non saranno neanche discussi. “Metteranno la fiducia. È questa la loro idea di collaborazione”, ha detto il deputato di FdI Andrea. Il governo destina 5,3 miliardi della manovra all’estero Da temposi batte perché quei soldi restino in Italia, ma “gli scienziati di Pd e M5S” hanno continuano a ignorare la richiesta ...