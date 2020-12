Covid, le catastrofiche previsioni di Ricciardi: “Limitare mobilità o 40mila morti a febbraio” (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo “Se limitiamo la mobilità, stiamo a casa e riprendiamo il tracciamento questa curva la conteniamo”, ma “se continua di questo passo avremo 40mila morti a febbraio“. Così a ‘Buongiorno’ su SkyTg24 Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus, ha parlato del numero di vittime causate dalla seconda ondata di Covid-19, che potrebbe aumentare ancora molto se non rispetteremo le restrizioni natalizie. “Dipende da noi”, ha ammonito. Per Ricciardi “le nuove misure sono adeguate nei principi, perché la cosa importante è Limitare la mobilità. Con la variante inglese siamo esposti non soltanto al virus per come lo conosciamo, ma a un virus ancora più contagioso”, ha sottolineato. “Il ... Leggi su improntaunika (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo “Se limitiamo la, stiamo a casa e riprendiamo il tracciamento questa curva la conteniamo”, ma “se continua di questo passo avremo“. Così a ‘Buongiorno’ su SkyTg24 Walter, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus, ha parlato del numero di vittime causate dalla seconda ondata di-19, che potrebbe aumentare ancora molto se non rispetteremo le restrizioni natalizie. “Dipende da noi”, ha ammonito. Per“le nuove misure sono adeguate nei principi, perché la cosa importante èla. Con la variante inglese siamo esposti non soltanto al virus per come lo conosciamo, ma a un virus ancora più contagioso”, ha sottolineato. “Il ...

Merlani: "Preferiamo informare la popolazione prima di vaccinare. Il nuovo virus? Più efficace nella trasmissione"

"Riscopriamo un Natale con poche persone", ha ammonito. La dottoressa Ferrazzo Arcidiacono della Task force psicologica: "Aumentano i problemi psicologici nella popolazione: ecco quali sono i sintomi ...

