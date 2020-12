Claire Williams | da addetta stampa a vice presidente di un team di F1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) La rubrica di W-on Track prosegue con una grande figura di spicco del mondo della F1,. Figlia di Sir Frankha ereditato la storica scuderia dal padre. L’esordio nel mondo della F1 Un cognome una garanzia, figlia di Sir Frank, fondatore della storica scuderianon poteva non avere a che fare con il mondo dei motori. Classe 1976, si laurea a Newcastle in scienze politiche nel 1999, l’anno dopo inizia a lavorare comeal circuito di Silverstone. Nel 2003, nonostante il padre le avesse suggerito di non farlo, entra a a far parte della scuderia di famiglia. Prima di entrare nel consiglio di amministrazione della scuderia del padre,inizia la sua gavetta nelle ...