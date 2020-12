"C'è troppo rumore per nulla", Bassetti asfalta il virus inglese (Di martedì 22 dicembre 2020) Martina Piumatti L'infettivologo del San Martino ridimensiona il panico sulla variante inglese del virus. "Senza fondamento scientifico. Il vaccino funzionerà comunque" Dietro la variante inglese del Sars-CoV2 non ci sarebbe alcuna evidenza scientifica. Un buco nell'acqua. L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, che aveva già ridimensionato il panico per il nuovo coronavirus, ritorna sulla questione sgonfiando gli allarmismi ingiustificati. "C'è stato troppo rumore per un qualcosa peraltro senza fondamento scientifico - evidenzia Bassetti all'Adnkronos Salute - ; l'annuncio è del ministero ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Martina Piumatti L'infettivologo del San Martino ridimensiona il panico sulla variantedel. "Senza fondamento scientifico. Il vaccino funzionerà comunque" Dietro la variantedel Sars-CoV2 non ci sarebbe alcuna evidenza scientifica. Un buco nell'acqua. L'infettivologo Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, che aveva già ridimensionato il panico per il nuovo corona, ritorna sulla questione sgonfiando gli allarmismi ingiustificati. "C'è statoper un qualcosa peraltro senza fondamento scientifico - evidenziaall'Adnkronos Salute - ; l'annuncio è del ministero ...

