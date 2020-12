BasicNet | aggiornamento sullo share buy-back

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 26 giugno 2020 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 14 al 18 dicembre2020, ha comunicato di aver acquistato 66.500 azioni al prezzo medio di 3,961 euro, per un controvalore pari a 263.384,48 euro. A seguito degli acquisti di cui sopra, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 8.403.500 azioni pari al 13,778% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,905 euro.

