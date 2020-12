Viene confermata la condanna a Blatter e Platini – 21 dicembre 2015 – VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 21 dicembre 2015 i presidenti FIFA e UEFA, Blatter e Platini, vengono condannati a 8 anni in seguito al famoso scandalo corruzione Il 27 maggio 2015 una maxi inchiesta internazionale sconvolge la FIFA con l’arresto di 7 massimi dirigenti. Gli arresti vengono eseguiti a Zurigo dalla polizia elvetica su richiesta dell’FBI. L’indagine, coordinata direttamente dal Dipartimento di Giustizia USA, riguarda la fitta rete di corruzioni che si sarebbe formata nel panorama calcistico internazionale. Le cifre di cui si parla superano il valore di 100 milioni di dollari e sono relative, tra le altre cose, ad accordi di marketing e diritti TV. L’inchiesta fa riferimento in particolar modo all’assegnazione dei Mondiali in Russia e Qatar, ma lo scandalo corruzione riguarderebbe anche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 21i presidenti FIFA e UEFA,, vengonoti a 8 anni in seguito al famoso scandalo corruzione Il 27 maggiouna maxi inchiesta internazionale sconvolge la FIFA con l’arresto di 7 massimi dirigenti. Gli arresti vengono eseguiti a Zurigo dalla polizia elvetica su richiesta dell’FBI. L’indagine, coordinata direttamente dal Dipartimento di Giustizia USA, riguarda la fitta rete di corruzioni che si sarebbe formata nel panorama calcistico internazionale. Le cifre di cui si parla superano il valore di 100 milioni di dollari e sono relative, tra le altre cose, ad accordi di marketing e diritti TV. L’inchiesta fa riferimento in particolar modo all’assegnazione dei Mondiali in Russia e Qatar, ma lo scandalo corruzione riguarderebbe anche ...

napolaris_ : RT @Paolo__Ferrara: ASSOLTA ?? L'onesta di Virginia viene nuovamente confermata. Sono ora in tribunale accanto alla Sindaca e l'ho sentito… - GianniIglesias : RT @Gabryele1974: A distanza di un mese da quando lo scrissi, con estremo piacere viene confermata la mia tesi e cioè che non c'hai mai ca… - DDRdrogatodiro1 : Viene confermata una legge del calcio universale REGOLA NUMERO 1 - MURIEL segna contro la Roma!! Altre conferme inv… - Efisio31251859 : RT @guglielmopicchi: Mi pare con performance (che condivido ma potrebbe andarsene per non essere coresponsabile) di @piersileri a @nonelare… - marco11158923 : RT @Gabryele1974: A distanza di un mese da quando lo scrissi, con estremo piacere viene confermata la mia tesi e cioè che non c'hai mai ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Viene confermata Donne e minoranze, ma sopratutto moderati: così la squadra di Biden governerà l'America la Repubblica D’AMATO, ‘CHIESTA DETTAGLIATA RELAZIONE A SAN CAMILLO, GESTO VILE E IRRISPETTOSO’

“Sulla vicenda dell’ospedale San Camillo ho richiesto una relazione alla azienda ospedaliera per verificare l’accaduto. Se venisse confermato quanto riportato ci troviamo di fronte ad un gesto vile e ...

“Sulla vicenda dell’ospedale San Camillo ho richiesto una relazione alla azienda ospedaliera per verificare l’accaduto. Se venisse confermato quanto riportato ci troviamo di fronte ad un gesto vile e ...