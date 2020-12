Valeria Fabrizi: I ladri le hanno distrutto casa e portato via tutto (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberta Damiata In lacrime l'attrice Valeria Fabrizi, ricorda il furto subito pochi giorni fa nella sua casa. 200 mila euro di bottino e la casa completamente distrutta Un bottino da 200 mila euro, fatto soprattutto dei ricordi di una vita e tutti i mobili distrutti dai ladri che qualche giorno fa si sono introdotti nella casa dell’attrice Valeria Fabrizi, ovvero Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti”, lasciandole solo la fede del matrimonio che non le è stata sottratta soltanto perché la indossava al dito. “Non ti dico Barbara cosa, maledetti, non hanno fatto, persino i mobili. Io vengo dalla guerra, mi ha ricordato quando ero piccola, che mi portavano a vedere la casa ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberta Damiata In lacrime l'attrice, ricorda il furto subito pochi giorni fa nella sua. 200 mila euro di bottino e lacompletamente distrutta Un bottino da 200 mila euro, fatto sopratdei ricordi di una vita e tutti i mobili distrutti daiche qualche giorno fa si sono introdotti nelladell’attrice, ovvero Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti”, lasciandole solo la fede del matrimonio che non le è stata sottratta soltanto perché la indossava al dito. “Non ti dico Barbara cosa, maledetti, nonfatto, persino i mobili. Io vengo dalla guerra, mi ha ricordato quando ero piccola, che mi portavano a vedere la...

zazoomblog : Valeria Fabrizi ladri in casa- Hanno portato via tutto penso il male per loro - #Valeria #Fabrizi #ladri #casa-… - zazoomblog : Valeria Fabrizi commenta il furto in casa: le sue parole a Live – Non è la d’Urso (Video) - #Valeria #Fabrizi… - giada_07_ : Un abbraccio forte forte a Valeria Fabrizi?? #ValeriaFabrizi #LiveNoneLadUrso - Notiziedi_it : La barzelletta a sfondo sessuale a Live non è la D’Urso raccontata da Valeria Fabrizi - Notiziedi_it : Valeria Fabrizi sotto choc a Live Non è la D’Urso: “ladri in casa. Mi hanno sfasciato anche i mobili” | Video Media… -