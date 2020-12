Sassuolo-Milan 1-2, Poggi: “Leao, un gol di qualità” | Serie A News (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sassuolo-Milan ULTIME News - Rafael Leao ha tolto il record per il gol più veloce della storia della Serie A a Paolo Poggi. Il commento dell'ex attaccante Sassuolo-Milan 1-2, Poggi: “Leao, un gol di qualità” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 dicembre 2020)ULTIME- Rafaelha tolto il record per il gol più veloce della storia dellaA a Paolo. Il commento dell'ex attaccante1-2,: “, un gol diPianeta

acmilan : There's only 1 team that has scored 2+ goals in more consecutive games than us, find out who ??… - AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - SkySport : 'HERNANDEZ SI LANCIA DA SOLO?' SAELEMAEKERS RADDOPPIA ? ? Al 26' Brahim Diaz serve Theo Hernandez che si lancia da… - sportli26181512 : TMW RADIO - Tacchinardi: “Milan, con il Sassuolo altra magia di Pioli”: Per commentare l'ultimo turno di Serie A a … - PianetaMilan : #SassuoloMilan 1-2, @paolopoggi71 a @Gazzetta_it: '@RafaeLeao7, un gol di qualità' | @SerieA #News - #calcio… -