Presidente Viterbese: “Rispettati i protocolli ma la Casertana grida ancora allo scandalo” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “La Viterbese vuole ribadire la propria condotta, totalmente volta al rispetto delle regole e dei protocolli vigenti. Dalla ragione siamo passati al torto dal punto di vista mediatico. La Casertana ha gridato allo scandalo in quanto noi non avremmo dovuto giocare la partita. Ma non è una situazione che dipende dalla Viterbese. Cosa avremmo dovuto fare? Non giocare e perdere a tavolino? Mi sembra una cosa assurda”. Lo ha detto il Presidente della Viterbese, Marco Arturo Romano, all’indomani del caos avvenuto per via del match con la Casertana, giocato contro una squadra in nove uomini e con due giocatori in campo con la febbre che si sono poi dimostrati positivi al coronavirus: “A fine partita siamo stati minacciati e ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Lavuole ribadire la propria condotta, totalmente volta al rispetto delle regole e deivigenti. Dalla ragione siamo passati al torto dal punto di vista mediatico. Lahatoin quanto noi non avremmo dovuto giocare la partita. Ma non è una situazione che dipende dalla. Cosa avremmo dovuto fare? Non giocare e perdere a tavolino? Mi sembra una cosa assurda”. Lo ha detto ildella, Marco Arturo Romano, all’indomani del caos avvenuto per via del match con la, giocato contro una squadra in nove uomini e con due giocatori in campo con la febbre che si sono poi dimostrati positivi al coronavirus: “A fine partita siamo stati minacciati e ...

salernonotizie : Casertana-Viterbese, il presidente dei campani: “Giocare un pericolo”. Due positivi - afradoc : RT @CasertanaFC: 'Devono vergognarsi tutti. Si è toccato il fondo. Il presidente della Viterbese guarda il proprio tornaconto, ma è una ver… - sportface2016 : Il presidente della #Viterbese non ci sta: 'Rispettati i protocolli ma la #Casertana grida ancora allo scandalo' - DiMarzio : #CasertanaViterbese: 15 assenze per #covid tra i padroni di casa, la partita si gioca lo stesso. Il commento di… - NCN_it : VITERBESE, IL PRESIDENTE: “CASERTANA IN 9? IL PROTOCOLLO PARLA CHIARO. NON C’ERANO LE CONDIZIONI PER RINVIARE LA GA… -