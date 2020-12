"Mi dovete scusare". Una diretta durissima per Antonella Clerici, in tv di primo mattino "conciata" così (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una diretta più difficile della altre, per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, il programma su Rai 1. Già, perché ieri sera, domenica 20 dicembre, si è conclusa la prima edizione di The Voice Senior, che parimenti conduceva. Programma premiato dallo share e di cui la Clerici ha parlato ospite in collegamento con Storie Italiane poco prima del via del suo programma. Il punto è che la Clerici, quasi, non aveva più la voce. Tanto che si è subito scusata con i telespettatori: "Mi scuso per la voce, ma ieri sera ho urlato talmente tanto...". Insomma, troppo entusiasmo. Dunque, la Daniele ha mostrato una clip alla Clerici, al termine della quale quest'ultima ha affermato: "Ti ringrazio per avermi fatto vedere queste immagini. Ieri sera eravamo in diretta e non avevo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Unapiù difficile della altre, pera È sempre mezzogiorno, il programma su Rai 1. Già, perché ieri sera, domenica 20 dicembre, si è conclusa la prima edizione di The Voice Senior, che parimenti conduceva. Programma premiato dallo share e di cui laha parlato ospite in collegamento con Storie Italiane poco prima del via del suo programma. Il punto è che la, quasi, non aveva più la voce. Tanto che si è subito scusata con i telespettatori: "Mi scuso per la voce, ma ieri sera ho urlato talmente tanto...". Insomma, troppo entusiasmo. Dunque, la Daniele ha mostrato una clip alla, al termine della quale quest'ultima ha affermato: "Ti ringrazio per avermi fatto vedere queste immagini. Ieri sera eravamo ine non avevo ...

GpI66 : AHAHAHA,dovete scusare la mia arroganza,ma signor @joebiden & signor @RealDonaldTrump,dato che,puo'esser stata o l… - cippiriddu : @Manu83449580 @martib10_ @BILI86563174 Mi dovete scusare, ogni tanto cado in un sonno improvviso. - Caterin61659134 : @GiorgiaMeloni e voi mai vi dovete scusare? ci avete stancato, profondamente, tutti , senza distinzioni. Buon Natale - giocor2 : #gfvip mi dovete scusare ma il piantino ora non ci sta eddai su questa si chr e' falsita' - giocor2 : #gfvip allora mi dovete scusare se tommy e' andato per ben 2 volte a chiederglj se cera qualcosa che non andava e l… -

